Hette van der Veen wint regioklasse Noardburgum

Publicatie: ma 29 mei 2017 13.47 uur

NOARDBURGUM - Spanning, sensatie en vooral veel zon waren de ingrediënten van het 9e speedweekend in Noardburgum. Met het grote aantal deelnemers waarvan er zelfs een aantal uit Maastricht naar Noardburgum zijn gekomen, kan de organisatie SACN terug kijken op een geslaagd weekend.

De hoge temperaturen waren op vrijdagmiddag en -avond nog niet van invloed op het wedstrijdverloop. De ruim 60 tractoren mochten één voor één proberen het gewicht van de sleepwagen zo ver mogelijk op de 100 meter lange baan te brengen. Vanaf de gewichtsklasse 2,5 ton tot 9 ton werden er mooie gevechten uitgevoerd waarbij de eindstand na twee runs opgemaakt kon worden. De winnaars in diverse klassen zaten slechts enkele centimeters van elkaar verwijderd. Het publiek reageerde zeer enthousiast als de deelnemer de afstand behaald had om de leiding weer over te nemen. Dit kon afgelezen worden op de sleepwagen.

De zaterdag stond in het teken van de hitte. Naar mate de dag vorderde liep de temperatuur steeds verder op. Dit was ook te merken op de baan. De onderlinge strijd in de standaardklasse was heftig. Er moest hard gereden worden op de steeds sneller wordende baan om een finale plek te bemachtigen. In de vrije standaardklasse leidde dit tot vier maal een herstart. De overwinning in de vrijestandaard ging dit jaar naar Groningen. Raymon Kuil wist regerend winnaar Franke Kooistra op de baan te verschalken en hiermee was er opnieuw een andere winnaar in de spectaculaire vrije standaardklasse. In de sprintklasse verschenen maar liefst acht deelnemers aan de start. Regerend Nederlands Kampioen Chris Wagenaar was naar Noardburgum toegekomen en wist de hoogste trede op het podium te behalen. Pieter Poelstra en Wouter van Vught werden tweede en derde.

De standaardklasse werd gedomineerd door Erwin Hoekstra uit Twijzel. Hij was met drie manche overwinningen en winst in de finale de terechte winnaar.

De regioklasse werd een prooi voor Hette van der Veen uit Noardburgum. Vorig jaar werd hij tweede en dit jaar werd het nog erg spannend of hij de finale wel zou kunnen rijden. Na de derde manche was de versnellingsbak kapot gegaan maar met maar liefst tien helpers werd er binnen twintig minuten een reserve versnellingsbak gemonteerd. In de finale moest er in de laatste ronde nog afgerekend worden met Sander Kooistra maar de goed ingezette inhaalactie werd beloond met eindelijk een overwinning in eigen dorp.

In de keverklasse kreeg Eelco Hoekstra een prijs die hij liever aan een ander gegund had. Nadat hij op volle snelheid met de achterkant van de kever in de greppel kwam sloeg hij maar liefst vier keer over de kop. Hij belandde op zijn wielen in dezelfde greppel maar moest helaas concluderen dat zowel de voorwiel ophanging en de achtwielophanging van de kever helemaal krom waren. De flinke schade werd nog erger toen hij in het rennerskwartier ook nog door zijn rug ging. Na deze klapper kreeg hij de prijs “klapper van de dag” uitgereikt.

Op zondag waren er ruim 150 grasbaan motoren aanwezig om onder leiding van de VTBM de wedstrijd te rijden. De coureurs hadden veel last van het stof wat begrijpelijk is als je op de tweewieler snelheden behaald rond de 120 km/per uur. Om 18.30 uur werd de laatste finale verreden waarna het speedweekend 2017 kon worden afgesloten.