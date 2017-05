Landelijke intocht Sinterklaas in Dokkum

DOKKUM - De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Dokkum. Op zaterdag 18 november vaart de goedheiligman met zijn pieten naar de binnenstad van deze Admiraliteitsstad. Burgemeester Marga Waanders zal hem verwelkomen op de kade. Daarna verkennen de Sint en zijn gevolg de binnenstad van Dokkum. De NTR doet rechtstreeks verslag van de intocht op televisie.

Burgemeester Waanders van Dongeradeel is trots en blij dat de keuze van Sinterklaas dit jaar op Dokkum is gevallen. "Fantastisch nieuws voor Dokkum en de regio Noordoost Fryslân, we gaan Sinterklaas heel hartelijk welkom heten!" De gemeente had zichzelf aangemeld om 'kans te maken' op de intocht. Ook de berichten uit Madrid zijn positief, Sinterklaas heeft aangegeven uit te kijken naar de Dokkumer intocht.

Het landelijk bezoek van Sinterklaas aan Dokkum wordt georganiseerd door de NTR in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Ook dit jaar verzorgt Dieuwertje Blok de presentatie op locatie. De NTR doet verslag van de intocht in een speciale - extra lange - aflevering van 'Het Sinterklaasjournaal' op zaterdag 18 november vanaf 12.00 uur op NPO Zapp.