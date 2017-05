Dokkumer verwondt agente in DamwÃ¢ld

Dokkumer verwondt agente in Damwâld

Publicatie: zo 28 mei 2017 10.30 uur

DAMWâLD - Bij de aanhouding van een 16-jarige jongen uit Dokkum is in de nacht van zaterdag op zondag een agente licht gewond geraakt. Na een melding van een jongen die onwel zou zijn geworden op de Buterblom gingen de agenten ter plaatse. De jongen was gevallen met zijn fiets, vermoedelijk door overmatig alcoholgebruik.

Op het moment dat de agenten hem overeind wilden helpen, begon hij ze te beledigen en bedreigen. Daarop werd hij aangehouden. De jongeman verzette zich flink en sloeg en schopte naar de agenten. Eén van de agenten liep daarbij een wond op in haar gezicht. De jongen is uiteindelijk geboeid overgebracht naar het politiebureau. De agente deed aangifte.