Oerrock 2017 afgesloten met tribute bands

Publicatie: zo 28 mei 2017 04.14 uur

URETERP - Met de derde en laatste dag is Oerrock 2017 tot een einde gekomen. De laatste dag stond in het teken van tribute bands. De dag werd geopend door Johnny en the gangsters of love, die de mensen in de rij vermaakten met enkele liedjes die op verzoek gespeeld werden. Op het terrein zelf begon de band Bleach, gevolgd door een coverband van Bob Marley. Verder waren er coverbands te zien van de Foo Fighters, Bruce Springsteen, Muse en nog vele anderen. De Duitse band Feuerengel, die liedjes van de band Rammstein coverd, sloot Oerrock 2017 af met een spetterende show. Daarmee is Oerrock 2017 tot een einde gekomen. De duizenden feestgangers hebben drie dagen lang kunnen genieten van vele bands op het festival terrein. De organisatie en de feestgangers kunnen terugblikken op drie mooie dagen.

