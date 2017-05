32e Elfstedentocht Oldtimers in Dokkum

Publicatie: za 27 mei 2017 15.35 uur

DOKKUM -

Zaterdag werd voor de 32ste keer de Elfsteden Oldtimer Rally gereden. Rond 10 uur kwamen de eerste oldtimers in Dokkum aan. Vele historische auto's en motoren t/m bouwjaar 1949 reden langs de Friese elf steden.

Sinds 1984 is de Elfsteden Oldtimerrally uitgegroeid tot het grootste eendaagse oldtimerevenement van Europa waar maximaal 600 voertuigen aan deelnemen uit Nederland, Belgie, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Dit jaar deden er 400 historische auto's en 200 historische motoren mee aan de rally, met als start en finish in Sloten.

Op de Markt in Dokkum moesten de deelnemers een stempel halen en konden de deelnemers even een broodje eten met een kopje koffie en hun voertuigen weer van de nodige olie voorzien. Het prachtige weer bracht veel mensen op de been in Dokkum, waardoor het gezellig druk was op de Markt en in het centrum. De laatste oldtimers verlieten rond 13.30 uur Dokkum.

