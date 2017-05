Foodtruck vliegt in brand bij tankstation

Publicatie: za 27 mei 2017 13.58 uur

NIJEGA - De foodtruck van de Foodbrothers uit De Westereen is zaterdag rond het middaguur in brand gevlogen bij het tankstation langs de Wâldwei (N31) bij Nijega. De twee inzittenden roken al wat benzine en na een tankbeurt vloog de motor in brand bij het starten.

De bestuurder wist met de aanwezige poederblussers de brand zelfstandig te blussen. Door zijn kordate inzet was de opgeroepen brandweer uit Burgum alleen nog nodig om de foodtruck weg te slepen van de pompen. Vanwege de brand waren de pompen korte tijd niet te gebruiken voor automobilisten.

De foodtruck raakte zwaarbeschadigd aan het motorblok. Er was maandenlang gewerkt om de truck weer helemaal te renoveren tot een mooie rijdende eetkraam. Het was één van de eerste ritjes met de truck.

