Inbreker (26) gepakt in Drachten

Publicatie: za 27 mei 2017 11.19 uur

DRACHTEN - Een 26-jarige inbreker zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag door de politie opgepakt in Drachten. De man werd overlopen toen hij een inbraak pleegde in een woning aan de Burgemeester Wuiteweg. De man had een raam ingegooid om binnen te komen.

In de woning werd hij betrapt door de bewoonster. De inbreker sloeg op de vlucht terwijl de bewoonster de politie belde en achter de inbreker aanging. Politieagenten wisten uiteindelijk de man op de Hopperus Bumaperk uit de bosjes te vissen. Hij had ten tijde van de aanhouding nog een gedeelte van de buit bij zich. De man staat bij de politie bekend als veelpleger en is ingesloten in het arrestantencomplex te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek.