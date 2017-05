Keukenservice Friesland: altijd compleet

Publicatie: za 27 mei 2017 10.50 uur

SUMAR - Keukenservice Friesland levert een a-tot-z service, van afbouw en afvoer van uw oude keuken tot en met de afwerking van uw nieuwe keuken. "Wanneer wij vertrekken, kunt u weer koken. Uw nieuwe keuken is compleet."



Keukenrenovatie:

Wij vernieuwen uw vertrouwde keuken!



Is uw huidige keuken niet meer uw smaak, verveelt de kleur of is het werkblad versleten? Keukenrenovatie is een betaalbare mogelijkheid om uw keuken weer die uitstraling te geven die u wilt, zonder dat u daarvoor een compleet nieuwe keuken hoeft laten monteren.

Bij keukenrenovatie ondergaat uw keuken - ongeacht leeftijd of merk - een ware metamorfose. Naast nieuwe kastdeurtjes, een nieuw werkblad of nieuwe inbouwapparatuur, kunt u er ook voor kiezen om de indeling van kasten te laten aanpassen, of om van een gaskookplaat over te gaan naar een inductiekookplaat. Zonder hak- of breekwerk kunt u binnen een dag een hele nieuwe keuken hebben!



Nieuwe keukens

Van landelijk tot modern



"Smaken verschillen, dus onze keukens ook. We willen iedereen een passende keuken bieden, zowel qua stijl als qua prijs. Naast de diverse keukenstijlen, werken we ook met verschillende leveranciers van inbouwapparatuur. Onze modellen, in combinatie met honderden kleur-, materiaal- en afwerkingsmogelijkheden, spreken een ieder aan. Bekijk snel de aanbiedingen op onze site."



Keukenmontage

U de lusten, wij de lasten



U heeft ergens anders een (nieuwe) keuken gekocht, maar moet die zelf plaatsen? Geen probleem! "Ook dan kunt u bij ons terecht voor de montage van de keuken en de installatie van de apparatuur."



Kortom, een keuken van Keukenservice Friesland is altijd compleet!

Ga snel naar onze site voor meer informatie of om een afspraak te maken: www.keukenservicefriesland.nl