Grote heidebrand in Lippenhuizen

Publicatie: za 27 mei 2017 04.20 uur

LIPPENHUIZEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag woede er een heidebrand tussen de Butewei en de Sweachsterwei.

Omdat de brand midden in een bosgebied lag werd er snel opgeschaald naar middelbrand in verband met waterwinning. Blusgroepen uit Beetsterzwaag, Heerenveen en Drachten kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Na een klein uur werd het sein brandmeester gegeven. Een kleine hectare heide is verwoest door de brand.

