Burgum gaat op de schop: verkeerschaos

Publicatie: do 25 mei 2017 09.57 uur

BURGUM - Vanaf maandag 29 mei moet iedereen rekening houden met wederom extra verkeer op de busroute door Burgum. De doorgaande weg zal dan worden afgesloten voor een afwaardering. De afsluiting is tussen de rotonde bij het gemeentehuis en tankstation Esso. De situatie lijkt op de vorige keer, alleen is de rotonde bij het gemeentehuis nu in gebruik. Het verkeer kan deze keer wel gewoon Burgum West inrijden.

Aannemersbedrijf KWS uit Leek gaat de nieuwe weg in Burgum aanleggen. De strakke asfaltweg verdwijnt en verkeerslichten worden vervangen door rotondes. Naast de reconstructie wordt ook een flink stuk nieuwe riolering aangelegd om de wateroverlast in delen van Burgum sterk te verminderen.

De werkzaamheden zijn in twee fasen opgedeeld. De werkzaamheden in fase 1 duren tot en met december 2017. Fase 2 duurt tot juli 2018.