Brandweer rukt uit voor brandende quad

Publicatie: wo 24 mei 2017 20.57 uur

DROGEHAM - De brandweer van Drogeham moest woensdag rond 19.02 uur uitrukken voor een quad die in brand was gevlogen. Dit gebeurde aan de Pastorykamp in Drogeham.

De eigenaar en de buurman wisten samen de brand te blussen. Bij aankomst van de brandweerlieden was het vuur inmiddels gedoofd. De quad raakte door de brand zwaar beschadigd.

