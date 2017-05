Aannemer uit Twijzel vrijgesproken van witwassen

Publicatie: wo 24 mei 2017 20.08 uur

TWIJZEL - / ASSEN (ADP) - Een 63-jarige aannemer uit Twijzel heeft volgens de Noordelijke Fraudekamer niet kunnen weten dat de investering voor zijn hotel in Winschoten (Groningen) crimineel geld was. De man is vrijgesproken van witwassen. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Belastingfraude

De aannemer nam in 2010 geld aan van een 39-jarige man uit Ten Boer (Groningen) toen zijn hotel er financieel slecht voor stond. De investeerder had dit geld verkregen door belastingfraude. De Groninger had in 2009 en 2010 een gastouderbureau en gaf te lage omzetgegevens door. Hij tilde de fiscus tot een bedrag van 166.000 euro. Het geld werd gebruikt als investering in een recreatiepark, een woning en het hotel van de Twijzeler aannemer.

Celstraf

De Groninger kreeg voor fraude, witwassen en valsheid in geschrifte een celstraf van twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd. De bezittingen zijn hem ontnomen. De officier van justitie kondigde op zitting aan dat die het zwarte geld terug gaat vorderen.