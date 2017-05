Overlastpleger mag niet in binnenstad komen

Publicatie: wo 24 mei 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige Leeuwarder mag zich van de rechtbank een jaar lang 's nachts niet in het centrum van zijn woonplaats vertonen. De Leeuwarder heeft op 27 januari een 22-jarige inwoner van Tytsjerksteradiel ernstig mishandeld. De mishandeling vond plaats in een broodjeszaak aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden.

Nadat iemand anders het slachtoffer tegen de grond had geslagen, trapte de Leeuwarder de man tot twee keer toe hard tegen het hoofd. Dat deed hij volgens een getuige zoals een voetballer tegen een bal trapt. Het slachtoffer verloor het bewustzijn. Na het incident in de broodjeszaak heeft de Leeuwarder nog twee vrienden van het slachtoffer mishandeld. Hij staat bekend als een overlastgever.

Hij is verschillende malen opgepakt voor openbare dronkenschap. De rechtbank oordeelde dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag. De Leeuwarder kreeg een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest, dat heeft 27 dagen geduurd, plus 160 dagen voorwaardelijk. Verder legde de rechtbank de maximale taakstraf op van 240 uur. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 1042 euro.

De Leeuwarder komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg. Hij tekende meteen hoger beroep aan. Dat betekent overigens geen uitstel van het gebiedsverbod: dat geldt met onmiddellijke ingang. De Leeuwarder is dus vanaf nu tot over een jaar strafbaar als hij zich tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends in het centrum van zijn woonplaats begeeft.