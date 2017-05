Verkeershinder in Buitenpost door wegwerkzaamheden

Publicatie: wo 24 mei 2017 17.12 uur

BUITENPOST - De komende maanden zal het verkeer in Buitenpost overlast ondervinden door wegwerkzaamheden in het dorp. Maandag 29 mei gaat het werk aan de Jeltingalaan los. Tegelijkertijd begint ook het werk aan de Schoolstraat, Julianalaan en Stationsstraat.



Bedrijventerrein De Swadde blijft tijdens de werkzaamheden aan de Jeltingalaan voorlopig bereikbaar via de Einsteinstraat. Het verkeer voor de Schoolstraat en Julianalaan wordt omgeleid. Ook het deel van de Stationsstraat vanaf de spoorwegovergang tot en met de kruising Julianalaan (tegenover gemeentehuis) is vanaf maandag afgesloten voor het verkeer. Het NS-parkeerterrein aan de noordzijde (industrieterrein) van het spoor blijft voorlopig wel bereikbaar via de Jeltingalaan/Einsteinstraat. De wegstremming geldt niet voor fietsers en voetgangers, die kunnen gebruik blijven maken van de spoorwegovergang.



De werkzaamheden aan de Schoolstraat, Julianalaan en deel Stationsstraat duren naar verwachting tot eind juni. De eerste fase van het werk aan de Jeltingalaan is voor de bouwvak klaar. Na de vakantie start de tweede fase van de wegwerkzaamheden.