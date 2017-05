Behandeling voor overvaller tankstation

Publicatie: wo 24 mei 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - De Drachtster (24) die op zondag 18 december 2016 het tankstation aan de Noorderdwarsvaart in zijn woonplaats overviel, moet zich van de rechtbank in Leeuwarden verplicht laten behandelen. De man zit al sinds 16 maart in de forensisch psychiatrische kliniek in Franeker. Sinds hij daar zit, gaat het een stuk beter met hem. Als de behandeling is afgelopen, kan er een ambulante behandeling op volgen.

Verder moet de Drachtster laten opnemen in een instelling voor begeleid wonen. De man rechtbank veroordeelde de Drachtster tot een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest - dat duurde 88 dagen - plus 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar.

Gedurende de proeftijd mag de man geen alcohol en drugs gebruiken. Als gevolg van een persoonlijkheidsstoornis was de man verminderd toerekeningsvatbaar. In de periode van de overval gleed de Drachtster af door stress en veelvuldig drankgebruik. Volgens de rechtbank was er sprake van alcohol- en cannabismisbruik.

De overvaller kwam 's middags rond half vier het tankstation binnenlopen, bedreigde de medewerkster en ging weer weg met 50 euro op zak. De rechtbank stelde dat de overval een traumatische ervaring moet zijn geweest voor de pompbediende. De vrouw heeft er langere tijd last van gehad.