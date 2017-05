Leerpark krijgt brug bij sporthal

Publicatie: wo 24 mei 2017 14.55 uur

DRACHTEN - Er komt een brug in het Leerpark in Drachten. Dat heeft het college van B&W besloten. Er is 149.500 euro gereserveerd om de brug te gaan bouwen. Het werk is gegund aan Groot Lemmer BV uit Heerenveen.

De fietsstraat van het Leerpark loopt momenteel nog tot de sporthal. De gemeente gaat de straat nu verlengen tot aan het parkeerterrein van ROC Friese Poort door middel van de brug. De brug zal toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en motorvoertuigen.