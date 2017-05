Reorganisatie-uitverkoop Lichtpuntloods

Publicatie: wo 24 mei 2017 14.47 uur

KOLLUMERZWAAG - De bovenverdieping van de Lichtpuntloods verandert ingrijpend. Zo wordt de baby-afdeling opgeheven (het assortiment blijft overigens, maar wordt bij andere afdelingen ondergebracht). De afdeling Lederwaren verhuist naar de Baby-afdeling en de afdeling Textiel breidt uit. Dit alles moet in anderhalve dag worden gerealiseerd en daarom moeten we ruimte maken. Dit doen we door alles op deze afdelingen te verkopen voor half geld. Kom daarom a.s. zaterdag naar de Lichtpuntloods en sla uw slag!

Alle baby-artikelen, lederwaren, textiel en kleingoed (serviezen, aardewerk, porselein e.d.) deze dag 50% extra korting!



De opbrengsten uit de Lichtpuntloods komen geheel ten goede aan de Opvangboerderij van Lichtpunt, eveneens gevestigd in Kollumerzwaag. Hier worden mensen opgevangen die tussen wal en schip zijn geraakt, vaak als gevolg van psychosociale problemen.

Mis het niet en kom zaterdag 27 mei naar Kollumerzwaag! Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, er zijn drankjes en hapjes verkrijgbaar!

Openingstijden deze dag: 10.00 – 16.00 uur. De Lichtpuntloods is gevestigd aan de Harm Smidswei 6 in Kollumerzwaag.

www.lichtpuntloods.nl