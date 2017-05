Fraudeur vrijgesproken: wet bestond nog niet

Publicatie: wo 24 mei 2017 13.45 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Chris Beuker kon dinsdag 'met de nodige tegenzin' een 47-jarige inwoner van Hantumhuizen niet veroordelen voor het plegen van identiteitsfraude. De verdachte, hij verscheen niet op de zitting, had in april 2014 op naam van iemand anders, een kennis van een vriendin, een account aangemaakt bij Kijkshop.nl. Vervolgens had de man via die account een tablet besteld.

De tablet liet hij bij een vriendin in Brantgum bezorgen, de factuur ging naar de vrouw op wier naam de account was aangemaakt. Een schoolvoorbeeld van identiteitsfraude, vond ook officier van justitie R. van der Zee. Maar de officier moest ook constateren dat ze geen poot had om op te staan: het feit was in april 2014 gepleegd, pas een maand later, op 1 mei, werd de nieuwe wet met betrekking tot identiteitsfraude ingevoerd.

De verdachte had dus een strafbaar feit gepleegd dat op dat moment (nog) niet strafbaar was. De man was zeer gewiekst te werk gegaan en hij had volgens de officier ook nog eens een kwetsbaar slachtoffer uitgezocht. Er zijn waarschijnlijk meerdere bestellingen op haar naam gedaan, maar het aanmaken van de Kijkshop-account was het enige feit dat bewezen kon worden.

Als gevolg van de identiteitsdiefstal werd de vrouw geconfronteerd met aanmaningen en deurwaarders. Vanwege het ontslag van rechtsvervolging moest de rechter een door een bewindvoerder namens het slachtoffer ingediende schadevordering afwijzen.