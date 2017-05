Zevental geÃ¯nteresseerden op cursus Centrale As

Zevental geïnteresseerden op cursus Centrale As

Publicatie: di 23 mei 2017 22.15 uur

BURGUM - Een zevental geïnteresseerden kwam dinsdagavond af op de eerste cursusavond die in het teken stond van de Centrale As. De avond werd gehouden in Burgum en georganiseerd door de Stichting Bevordering Verkeerseducatie en Veilig Verkeer Nederland. De avond begon met uitleg over 'shared space' dat voor een deel ook toegepast wordt bij de aanleg van de nieuwe wegen door de dorpen.

In het tweede deel van de avond nam rij-instructeur Nico Lykelema het publiek mee over de Centrale As. Aan de hand van luchtfoto's werden alle verkeerssituaties uitgelegd. Veel verkeersregels en -borden zijn in de loop der jaren gewijzigd en tijdens het theoriegedeelte kon de kennis weer opgefrist worden. Ook werden diverse wetenswaardigheden verteld over de Centrale As en de omgeving hiervan. Mensen die eventueel ook nog onder begeleiding een rit over de Centrale As wilden maken, konden zich tijdens de avond opgeven.

Er volgen meer avonden in andere dorpen. De avond begint elke keer om 19.30 uur.