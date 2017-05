94 balkons in DamwÃ¢ld mogelijk onveilig

94 balkons in Damwâld mogelijk onveilig

DAMWâLD - De balkons van 94 woningen in Damwâld worden afgesloten voor gebruik. Dat heeft Thus Wonen besloten nadat de eerste resultaten bekend zijn van een onderzoek. De 94 balkons voldoen niet aan de huidige eisen. Om alle kansen op een incident te voorkomen, sluit Thús Wonen de balkons op de bovenverdieping daarom als voorzorgsmaatregel af. Samen met de bewoners wordt overlegd hoe dit gebeurt. Uit het onderzoek valt af te leiden dat voor bewoners geen direct gevaar bestaat. Zij kunnen in hun woningen blijven wonen.

De betrokken huurders worden gecompenseerd voor de (tijdelijke) afsluiting van hun balkons. Daarnaast inventariseert Thús Wonen welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de balkons ook op langere termijn te garanderen.

Alle huurwoningen worden onderzocht

Thús Wonen laat een onderzoek uitvoeren naar de constructieve kwaliteit van betonnen balkons en galerijen van alle woningen uit haar bezit, die gebouwd zijn voor 1975. Dit is een door het Rijk opgelegde verplichting aan eigenaren van woongebouwen, die afgerond moet zijn voor 1 juli 2017. Dit onderzoek wordt in delen uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt nu het mankement voor de appartementen in Damwâld naar voren.