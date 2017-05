Fietsen verplicht in stalling Knobelsdorffplein

Publicatie: di 23 mei 2017 14.45 uur

DRACHTEN - Vanaf 1 juli 2017 moeten alle fietsen en scooters die nu nog rondom het busstation aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten geparkeerd staan, naar binnen in de vernieuwde gratis fietsenstalling bij het busstation. Dit is nodig om ruim baan te geven voor de werkzaamheden aan het busstation, maar zal de uitstraling van het busstation ook verbeteren. De afgelopen weken is de oude overdekte fietsenstalling verbouwd. Er is nu ruimte voor ongeveer 1000 fietsen. De stalling is gratis, opent voor vertrek van de eerste bus en sluit na vertrek van de laatste bus. Er is verder de hele dag cameratoezicht.

Start campagne

Volgende week start de gemeente een campagne om alle fietsparkeerders te attenderen op de vernieuwde gratis overdekte stalling. Dat gebeurt met behulp van het uitdelen van zadeldekjes, plaatsen van borden en ophangen van posters. De eerste tijd staan er verder 's ochtends ambtenaren om mensen op de nieuwe stalling te wijzen. "De fietsenrekken die nu nog rond het busstation staan, ruimen we de komende maand geleidelijk op." zo laat de gemeente deze site weten. "Het is de bedoeling dat alle fietsen en scooters op 1 juli a.s. binnen staan. Fietsen die dan toch nog rondom het busstation geparkeerd staan, kunnen door de gemeente binnen gezet worden. De eigenaar kan de fiets dan weer afhalen in de fietsenstalling."

FOTONIEUWS