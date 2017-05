Zorgen om vervuilde Fabryksfeart in Augustinusga

Publicatie: ma 22 mei 2017 18.07 uur

AUGUSTINUSGA - De PvdA heeft vragen aan het college van B&W van Achtkarspelen gesteld over de toestand van de vervuilde Fabryksfeart in Augustinusga. Het onderwerp werd tijdens de vergadering van Plaatselijk Belang opnieuw besproken en dat was voor de PvdA aanleiding om vragen te stellen.

Het slib in de Fabryksfeart is vervuild met olieachtige stoffen, metalen als kwik en koper, PCB's en Drins (zoals DDT, DDE en DDD). De sliblaag is variërend van 25 t/m 45 cm dik en deze is tot op heden niet opgeruimd. Ook werd in het verleden een verontreinigde vaste bodem geconstateerd. Inwoners van Augustinusga en aanwonenden van de Fabryksfeart ergeren zich al zeer lang aan de deplorabele toestand van de Feart en de walkanten, ook gezien het historisch aspect van de Fabryksfeart voor Augustinusga. Een grondige aanpak lijkt een terechte wens.

De PvdA-fractie vraagt nu het college of zij in actie wil komen om de vaart schoon te maken. De partij wil ook weten wanneer de Fabryksfeart voor het laatst gebaggerd is en wanneer dat opnieuw gaat gebeuren. Ook wil de partij graag dat de gemeente samen met het Wetterskip op grotere diepte gaat baggeren zodat de vervuiling verdwijnt.