Ruzie om een petje: 2 weken cel

Publicatie: ma 22 mei 2017 13.14 uur

LEEUWARDEN - Een mishandeling bij poppodium Iduna in Drachten komt een 25-jarige inwoner van Beetsterzwaag op een celstraf van twee weken te staan. Eigenlijk koos de Beetsterzwaagster er zelf voor om te gaan zitten. Hij wil niets met de reclassering te maken hebben. Dat heeft te maken met eerdere slechte ervaringen, vertelde hij maandag aan politierechter Tom Wiersma.

Volgens hem kwam de reclassering de afspraken niet na, nadat hij in een eerdere rechtszaak onder toezicht was geplaatst. Het leek de reclassering een goede zaak om de verdachte opnieuw in de gaten te houden, maar daar wilde de Beetsterzwaagster niets van weten. De consequentie was wel dat hij dan ook moest gaan zitten. Het alternatief - een werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf - was dan niet aan de orde.

De reclassering had nog wel geconcludeerd dat de verdachte en alcohol een slechte combi is. Dat kon de Beetsterzwaagster beamen. Er was drank in de man toen hij op 12 november 2016 na een concert in Iduna iemands petje afpakte. Dat liep uit op een handgemeen, waarbij de verdachte de eigenaar van het petje een stomp tegen het hoofd gaf. Het slachtoffer was met zijn hoofd tegen een deur gevallen.

De Beetsterzwaagster ontkende, maar een beveiligingsmedewerkster had alles gadegeslagen. Omdat zij nuchter was en de verdachte allesbehalve, hechtte de rechter meer geloof aan de verklaring van de beveiligster, plus de lezing van het slachtoffer. Met als gevolg dat de Beetsterzwaagster twee weken moet zitten. Die kan hij wellicht plakken aan de straf die hij nu uitzit: hij zei dat hij na de zitting meteen door moest naar Veenhuizen. Hij moest twee weken achter de deur voor rijden zonder rijbewijs.