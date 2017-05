Open dag van De Fûgelhelling goed bezocht

Publicatie: zo 21 mei 2017 13.37 uur

URETERP - De open dag van De Fûgelhelling trok zaterdag veel publiek naar het vogelasiel aan de Feart in Ureterp. De medewerkers van de opvang gaven tekst en uitleg.

In iedere ruimte en over het buitenterrein was wel wat te beleven voor jong en oud, van het pluizen van uilenballen tot een wandeling door het natuurgebiedje met een vogelkijkhut en een zwaluwenwand.

