Auto rijdt voetgangster aan op N355 bij Ryptsjerk

Publicatie: za 20 mei 2017 13.37 uur

RYPTSJERK - Een voetgangster is zaterdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt toen zij tijdens het oversteken van de Groningerstraatweg (N355) werd geschept door een auto. Een traumateam, dat per heli ter plaatse kwam, heeft het ambulancepersoneel geassisteerd. De brandweer van Gytsjerk stond met schermen rondom de andere hulpverleners.

De Aziatische vrouw van middelbare leeftijd stak de N355 over bij een overgang voor tractors. De bestuurder van de auto kon haar niet meer ontwijken. Hij bleef ongedeerd en is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Tijdens de afhandeling van het ongeval vond er ook nog een aanrijding tussen een politieauto en een andere auto plaats. Bij de aanrijding was alleen sprake van blikschade. Een agent was met zijn dienstvoertuig spookrijdend teruggereden naar de kruising E-10 om deze te gaan afsluiten voor autoverkeer. Op de kruising kwam hij in botsing met een andere auto. De bestuurder van de andere auto gaf aan dat in zijn ogen beiden fout waren en hij in het geval van de agent hetzelfde zou hebben gedaan.

De weg is in de richting van Leeuwarden enige tijd afgesloten geweest vanwege de onderzoeken naar de exacte toedracht van beide ongevallen. In de loop van de middag liet de politie weten dat zij nog niet de identiteit van het slachtoffer hebben kunnen achterhalen. Er wordt daarnaar nog onderzoek gedaan.

