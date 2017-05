Kop-staartbotsing op Hegedyk in Gorredijk

Publicatie: za 20 mei 2017 12.23 uur

GORREDIJK - Op de Hegedyk in Gorredijk zijn zaterdag even voor het middaguur drie auto's met elkaar in botsing gekomen.

De bestuurster van het middelste voertuig is door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze was niet gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onbekend. Een berger heeft de voertuigen geborgen.

