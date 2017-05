Overval op CafÃ© Restaurant Overwijk in Tijnje

Overval op Café Restaurant Overwijk in Tijnje

Publicatie: za 20 mei 2017 09.28 uur

TIJNJE - Café Restaurant Overwijk aan de Heawei in Tijnje is vrijdagnacht overvallen door nog twee onbekende mannen. De overval op de medewerkers van het café vond rond middernacht plaats. De twee overvallers kwamen het café binnen en eisten geld. Ze dreigden allebei met een vuurwapen.

In het café waren twee medewerkers en drie klanten aanwezig. Ze hebben een onbekend geldbedrag buitgemaakt. Ook namen ze de telefoons van de betrokkenen mee. Die werden buiten bij het café weer gevonden. Volgens de aanwezigen ging het om jongemannen, niet al te groot, waren ze donker gekleed, droegen een bivakmuts en spraken ze Nederlands. Mogelijk zijn ze op een scooter of een motor gevlucht in de richting van Aldeboarn.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen.