'Doodrijden Dokkumer was geen moord of doodslag'

Publicatie: vr 19 mei 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Geen moord en geen doodslag. Dat is de conclusie van officier van justitie Eelco Jepkema in de rechtszaak tegen de 83-jarige Dokkumer die op 21 maart vorig jaar zijn buurman (80) aanreed, met fatale gevolgen. Volgens Jepkema kan niet bewezen worden dat de Dokkumer de opzet heeft gehad zijn buurman om het leven te brengen, of dat de man de buurman opzettelijk heeft aangereden.

Verkeersmisdrijf

Jepkema vond wel dat de Dokkumer zich schuldig heeft gemaakt aan een verkeersmisdrijf: de man heeft 'aanmerkelijk onvoorzichtig' gereden, waardoor hij de buurman heeft aangereden. Het onvoorzichtige bestaat eruit dat de verdachte aan de verkeerde kant van de weg reed en het fietsende slachtoffer niet heeft opgemerkt. Mark de Man, de advocaat van de Dokkumer, ging nog een stapje verder.

Ongeval

De raadsman vroeg op alle punten vrijspraak, niet alleen voor moord of doodslag, ook voor het verkeersmisdrijf. "Dit is een ongeval geweest zoals ongelukken nu eenmaal gebeuren in het verkeer", aldus De Man. Het ongeval gebeurde 's ochtends iets na tienen, vlakbij de woningen van de betrokkenen. De politie gaat er vanuit dat het slachtoffer van rechts kwam aanfietsen.

Binnenspiegel

Dat heeft de verdachte in eerste instantie ook bij de politie verklaard. Later, bij de rechter commissaris en tijdens de zitting, zei hij dat hij de buurman niet of pas op het laatste moment heeft gezien. Hij zou een geluid hebben gehoord en in de binnenspiegel hebben gezien dat er iemand op straat lag. Hij is doorgereden, volgens zijn zeggen omdat hij in paniek was. Een uur na de aanrijding meldde hij zich alsnog op het politiebureau.

Blauwe Peugeot stuiterde

Hij zei ook dat hij niet had gemerkt dat hij over het slachtoffer heen is gereden. Volgens een getuige 'stuiterde' de blauwe Peugeot van de verdachte omhoog op het moment dat hij over de buurman reed. Een vrachtwagenchauffeur zag dat de achterwielen van de Peugeot omhoog kwamen.

Kleine houtjes

Het slachtoffer zou al jaren zijn bedreigd door de verdachte. De vete zou ooit, in de jaren '80, zijn ontstaan toen het slachtoffer een paar schaatsen van zijn kinderen aan de vrouw van de Dokkumer had gegeven. Het slachtoffer had gezien dat de kinderen op te kleine houtjes reden. Sindsdien zou de verdachten de man voortdurend hebben bedreigd, zowel verbaal als in gebaren. Een paar weken voor de aanrijding zou de verdachte een snijbeweging langs zijn keel hebben gemaakt, gericht aan het slachtoffer. De man zou voor het ongeval al geprobeerd hebben de buurman aan te rijden. De verdachte is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht.

Een motief

Daar kwam men tot de conclusie dat de Dokkumer lijdt aan een paranoïde waanstoornis: hij leeft met een continue angst dat andere mannen aan zijn vrouw willen zitten. Tegelijkertijd kon het PBC geen link leggen tussen de stoornis en het delict waarvoor de Dokkumer terecht moest staan. Ondanks dat de man een motief had om de buurman van het leven te beroven, oordeelde de officier dat er teveel twijfel is dat hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan.

De Leeuwarder rechtbank doet op 2 juni uitspraak.