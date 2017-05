Camminghaslot op Ameland weer te bezoeken

Publicatie: vr 19 mei 2017 13.36 uur

HOLLUM - Het in 1828 afgebroken Camminghaslot in Ballum op Ameland, is heden ten dage weer te bezoeken. De Amelander Musea lieten er een 3D film over maken. De film 'Het slot van Ballum, het Camminghaslot als machtscentrum van een onafhankelijk eiland' is in Museum Sorgdrager in Hollum te zien en als DVD ingesloten in een boekje over het slot van Ballum.

De film geeft een verrassend inkijkje in niet alleen het slot van buiten en van binnen, maar ook van de tuin. Ook is de wordingsgeschiedenis van Ameland erin opgenomen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het bestuur van het eiland en de periode dat de Van Cammingha's als Vrij-en erfheren er de dienst uitmaakten. De familie stierf uit, het gezag wijzigde en het slot verloederde. Het werd in 1828 gesloopt en toch is er nu een kijkje in het interieur te nemen: de hal, de kamers met meubels en schilderijen aan de muur, de tuin en de moestuin met de groente klaar voor de oogst. Het slot lijkt op het Poptaslot in Marssum, maar was rijker versierd.

In Museum Sorgdrager in Hollum is tevens een app te downloaden met een route langs locaties die aan de Van Cammingha's herinneren.