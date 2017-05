Automobilist betrapt op cocaÃ¯ne-bezit

Automobilist betrapt op cocaïne-bezit

Publicatie: vr 19 mei 2017 10.56 uur

DRACHTEN - Een 24-jarige automobilist uit De Wilp is donderdagmiddag door de politie aangehouden op verdenking van bezit van harddrugs. De man werd rond 16.00 uur staande gehouden op de Noorderend in Drachten.

Tijdens de controle zagen de agenten drugs in zijn auto liggen. Na verdere controle kwamen er nog 12 bolletjes met vermoedelijk cocaïne aan het licht. Daarop is de man aangehouden voor het bezit en mogelijke handel in harddrugs. Hij werkte niet mee aan de aanhouding en is geboeid overgebracht naar het arrestantencomplex in Leeuwarden in verband met onderzoek en verhoor.