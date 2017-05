Agenten bedreigd in Oosterwolde

Publicatie: vr 19 mei 2017 10.50 uur

OOSTERWOLDE - De politie heeft donderdagavond in de Dorprichterstraat in Oosterwolde een 29-jarige inwoner van die plaats aangehouden. De man uitte diverse ernstige bedreigen naar agenten.

Agenten kregen een melding dat de verdachte ernstige bedreigingen hadden geuit tegen een andere inwoner van die plaats. Bij aankomst van de politie richtte de man op straat zijn agressie richting de agenten. Hij dreigde hen onder andere om neer te schieten. De Oosterwolder gaf zich over nadat een agent aangaf een politiehond in te zetten als hij niet op de grond ging liggen.

Na de aanhouding is in de woning van de verdachte gezocht naar een vuurwapen. Dit werd niet gevonden. Wel vonden agenten een slag- en steekwapen en een hoeveelheid vuurwerk waaronder ruim 70 nitraatachtige voorwerpen. De verdachte is ingesloten.