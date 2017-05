Raad positief over snelvaren Bergumermeer

Publicatie: vr 19 mei 2017 09.55 uur

BURGUM - Als de provincie Fryslân ermee akkoord gaat, dan komt er een proefperiode van 2 jaar waarbij snelvaren wordt toegestaan op het Bergumermeer. Het voorstel van het college van B&W werd donderdag met een ruime meerderheid aangenomen. Hoe de verhoudingen bij de provinciale politiek liggen, is op dit moment niet bekend.

De discussie zorgde in Burgum wel voor enige verdeeldheid in de raad, zelfs binnen de partijen was men het niet eens: wél snelvaren en daarmee tegemoet komen aan een substantiële groep liefhebbers, dan wel blijven bij het nu bestaande verbod daarop en op die manier recht doen aan de status van het meer als rustig, natuurvriendelijk en veilig. Het was voor de meeste partijen toch een spagaat. Het waren, zoals Ellen Bruins Slot van de PvdA het uitdrukte, 'verschillende mensen met verschillende wensen'. En het waren, zo bleek uit de discusssie in de raad, niet alleen verschíllende wensen, maar zelfs conflicterende wensen. Want snelvaren verhoudt zich niet met rust en natuurbelangen.



Het college had een voorstel gemaakt, kort gezegd toestaan met beperkingen, en daarover mochten de fracties hun licht laten schijnen. Dat was eigenlijk best wel spannend, omdat vooraf niet helemaal duidelijk was hoe de verhoudingen in de praktijk zouden liggen. Nynke Koopmans van de VVD opende het bal met een uitgesproken 'ja'. Ze diende zelfs een amendement in om de voorgestelde tijden, van negen tot zes, op te rekken naar tussen zonsopgang en zonsondergang. Ze motiveerde de voorstem van de VVD aldus: "De natuerwearden binnen tige wichtich, mar dat byt elkoar net fine wy. Wy binne 'blij verrast' mei dit foarstel fan it Kolleezje."

Dirk van der Wal (GrienLinks) was teleurgesteld dat het voorstel al helemaal was uitgewerkt. Zijn standpunt was overigens duidelijk: "De natuer is der net by gebaat en dy oare wettersporters, byt dat elkoar net?" Hij zag ook problemen inzake de handhaving: "Jo kinne net de hiele dei in plysjeman dêr delsette. Wy binne net tsjin hurdfarren, mar net op de Burgumer Mar."

Douwe Hooijenga (CU): "Wy gean foar it karakter fan de Burgumer Mar, dat is net feroare, wy fine it foarstel fan it Kolleezje ferbazingwekkend, wy begripe dizze keuze net. Wy binne net tsjin hurdfarren, mar net op dizze mar." Hij wilde dat er gekeken zou worden naar alternatieven. Henk Siegers (CDA) kon zich wel vinden in het voorstel: "Beperkt gebied, beperkte dagen en tijden en een proeftijd van twee jaar." Hij pleitte wel voor een samenhangende gemeentelijke visie op de watersport.

Ellen Bruins Slot (PvdA) bracht de verdeeldheid van haar fractie onder woorden: "Wy wrakselje dermei." Ze vond dat er een serieuze afweging moet worden gemaakt: "We moeten hier met respect naar kijken." Verdeeldheid was er ook bij de FNP, meldde Piet Reitsma. Raadslid Wijbe Postma nam niet deel aan het debat vanwege zijn banden met het Eastermarder Skûtsje. Reitsma vond een proefperiode van twee jaar 'eins te lang'. Hij noemde met name de veiligheid en de handhaving als heikele punten. En: "Goede foarljochting is needsakelik."

FNP-fractielid Rommert Dijk gaf in een stemverklaring aan waarom hij tegen was: "Hurdfarre past hjir net." Hij kwam met een alternatieve lokatie, de zandput bij Fonejacht. Daarna, Hessel Bouma (GBT) was niet aanwezig, was het woord aan wethouder Geerling Schippers die uitlegde dat het College bewust met een afgerond voorstel was gekomen: "Wy ha in ôfwaging makke fan alle belanghebbenden, wy hawwe sjoen wat mogelik is. Der moat ûndersyk komme en de feiligens is it haadpunt. Niks is niks, wy wolle wol wat tastean. En dy fyzje wer’t om frege waard, dy is der al, dat is in mienskiplike fyzje. Dat amendement (van de VVD red.) riede wy ôf."



In tweede termijn werd aan de standpunten niet echt veel toegevoegd of veranderd. Ondanks dat duidelijk was dat het amendement van de VVD het niet zou halen, wenste Nynke Koopmans het toch in te dienen, het werd verworpen met 3 tegen 17 stemmen. Ellen Bruins Slot verwoordde haar spagaat nogmaals met: "Ik sta met twee benen in een andere emmer, één met rustig en één met woelig water. We zijn niet op voorhand tegen, we willen niet verbieden om het verbieden." Daarna moest een hoofdelijke stemming uitkomst bieden en die werd met ruime meerderheid door de voorstemmers gewonnen waarna burgemeester Jeroen Gebben concludeerde dat het voorstel daarmee was aangenomen.

Dat betekent overigens niet dat de snelheidsliefhebbers meteen de gashandle kunnen opendraaien. Het voorstel gaat nu naar de provincie en uiteindeijk beslist die of er inderdaad met speedboten op een specifiek stuk van het Bergumermeer, het westelijke deel van Klein Zwitserland tot ongeveer de monding van de Lits, harder gevaren mag worden dan de normaal toegestane snelheid. Maar volgens wethouder Schippers 'kin dat noch wol efkes duorje'.