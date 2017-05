Opening DigiTaalhuis in Surhuisterveen

Publicatie: do 18 mei 2017 21.20 uur

SURHUISTERVEEN - Wethouder Sjon Stellinga opende donderdag het eerste DigiTaalhuis van Achtkarspelen in MFC It Vleckehûs in Surhuisterveen. "Lezen, schrijven en rekenen is niet voor iedereen vanzelfsprekend", aldus wethouder Stellinga. "In Achtkarspelen hebben ruim 4.500 inwoners zoveel moeite met lezen, schrijven en rekenen dat zij daar last van hebben tijdens hun dagelijkse activiteiten. Die groep mensen reiken we met dit DigiTaalhuis de helpende hand."



In het DigiTaalhuis helpen vrijwilligers mensen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid. De taalcoördinator brengt de hulpvraag in kaart en zorgt voor een passend traject. Bijvoorbeeld door iemand te koppelen aan een taalmaatje. Er is studiemateriaal beschikbaar en er staan computers met programma’s die helpen om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. In de toekomst zal het DigiTaalhuis in Surhuisterveen een plusvariant worden. Dit betekent dat er ook aandacht is voor mensen die moeite hebben met rekenen, bankzaken of het gebruik van de computer. Voor het basisonderwijs komen er leer- en experimenteerruimtes. Daarin kunnen kinderen en hun leerkrachten nieuwe kennis opdoen op het gebied van ICT en techniek.