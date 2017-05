Burgumer 'leent' scooter van zijn baas: werkstraf

Publicatie: do 18 mei 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige ex-inwoner van Burgum is wegens verduistering van een scooter door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur. De man woonde eind 2015 in de crisisopvang in Burgum en hij was ook in dienst als chauffeur bij een online veilingbedrijf in Drachten. Het bedrijf had aangifte gedaan omdat de man een scooter, afkomstig uit een failliete boedel, zich had toegeëigend.

Dat kwam aan het licht toen de politie een andere bewoner van de crisisopvang op de scooter door Dokkum reed en door de politie werd aangehouden. De man zou de scooter hebben geleend van iemand die 'm van de verdachte had gekocht voor 225 euro. De Burgumer beweerde dat hij de scooter nooit heeft verkocht.

Hij zou wel een toezegging hebben gedaan aan de koper, maar die zou hem nooit hebben betaald. Bovendien zou een van de leidinggevenden van het bedrijf hebben gezegd dat hij de scooter mocht gebruiken. Bij de politie had hij heel wat anders verklaard: hij had gezegd dat hij de scooter wel had verkocht en dat hij blij was dat hij het ding kwijt was.

De man kreeg destijds een schikking van 350 euro aangeboden. Omdat zijn financiële situatie niet bijster rooskleurig is, maakte de rechter er een werkstraf van. De rechter ging er vanuit dat de Burgumer de scooter zonder toestemming van zijn (voormalige) baas heeft meegenomen.