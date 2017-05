Geheime vergadering over 'gasdilemma'

Publicatie: do 18 mei 2017 12.34 uur

DRACHTEN - In het geheim heeft de gemeenteraad van Smallingerland afgelopen dinsdag vergaderd over het onderzoek, dat duidelijk moet maken of aardwarmte een haalbare kaart is. Voor de politiek een enorm dilemma omdat zij de noodzaak van dergelijke duurzame energiebronnen helder is. Aan de andere kant is gaswinner Vermilion de uitvoerende partij en Smallingerland tegen gaswinning is.

Het geheimhouden is volgens een verklaring van de gemeente noodzakelijk omdat publicatie vooraf er toe had kunnen leiden dat er een formele aanvraag voor een aanlegvergunning zou worden ingediend. Die had de gemeente volgens het oude bestemmingsplan buitengebied moeten toestaan. Door achter gesloten deuren de beleidsuitgangspunten aan te passen, wordt dit voorkomen.

De gemeenteraadsvergadering van 14 maart gaf het dilemma rond het ‘seismologisch onderzoek’ al bloot. Uiteindelijk vond een meerderheid het standpunt tegen gaswinning belangrijker dan een analyse naar de kansen van geothermie, het benutten van aardwarmte. Voor een gemeente is een dergelijk onderzoek te kostbaar. De raadsleden hebben er echter geen vertrouwen in dat een partij als Vermilion, die geld verdient met de winning van gas, de gegevens uit het onderzoek niet gaat gebruiken om uiteindelijk gaswinningslocaties te realiseren.