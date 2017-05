Leeuwarder gepakt voor diefstal auto in Burdaard

Publicatie: do 18 mei 2017 12.31 uur

JELSUM - Een 37-jarige man uit Leeuwarden is donderdag door de politie opgepakt voor de diefstal van een auto in Burdaard. De man werd tijdens een reguliere controle in Jelsum staande gehouden. De man bleek in een auto te rijden zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Daarnaast had hij nog 12 dagen celstraf tegoed. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau.