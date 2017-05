Inbraak in kerk aan de Snippe in Dokkum

Publicatie: do 18 mei 2017 09.45 uur

DOKKUM - Er is deze week ingebroken in de gereformeerde kerk aan de Snippe in Dokkum. De inbraak vond plaats in de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 mei. Er is aangifte bij de politie gedaan.