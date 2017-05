Vreemde lucht in Drachten na autobrand op A7

Publicatie: do 18 mei 2017 01.20 uur

DRACHTEN - Op de A7 bij Drachten is woensdagavond rond 23.30 een auto uitgebrand. De auto reed in de richting van Groningen en vloog door een nog onbekende oorzaak in brand.

De brandweer van Beetsterzwaag is ter plaatse gekomen om de brand te blussen. Tijdens het blussen was de A7 tijdelijk afgesloten om de hulpverleners de ruimte te geven. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto mee te nemen.

Na de brand kwamen er bij de meldkamer meerdere meldingen uit Drachten binnen van een vreemde lucht. Aanvankelijk werd gedacht dat het ging om een gaslucht. De brandweer van Drachten is aan zowel het Vallaatsterend als aan de Baalder geweest. In beide gevallen bleek het te gaan om de lucht van de auto die in brand had gestaan op de A7.

