Speciale cursus: Hoe rijd ik over de Centrale As?

Publicatie: wo 17 mei 2017 22.20 uur

BURGUM - De provincie Fryslân heeft de cursus 'Hoe rijd ik de Centrale As?' in het leven geroepen voor mensen uit de regio. Hoewel de weg er inmiddels al een tijdje ligt, is het voor veel (vooral) oudere mensen toch nog altijd lastig om succesvol over de Centrale As te rijden. Sommige mensen die richting Drachten willen, belanden in Dokkum en vice versa. Inmiddels is er een automobilist die vanaf de ovonde een kleine 10 meter naar beneden is gereden en zijn er automobilisten die op de ovonde linksaf slaan.

Om weggebruikers een handje te helpen, organiseert de provincie Fryslân samen met Veilig Verkeer Nederland en de Stichting Bevordering Verkeerseductie verschillende informatiebijeenkomsten in de Wâlden. Door de cursus probeert de provincie weggebruikers meer bekend te maken met de nieuwe weg. De bijeenkomsten bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd op acht verschillende plaatsen, in de gemeentes Tytsjerksteradiel, Dongeradeel en Dantumadiel. Na de bijeenkomst kunnen bezoekers zich aanmelden voor 'Rijden over de As': een 'praktijkles' waarbij bestuurders onder begeleiding over de nieuwe Centrale As rijden.



De data voor de vakantie zijn:

23 mei in het Streekhûs te Burgum op de Florynwei 3c

30 mei in It Maskelyn te Hurdegaryp

7 juni in Old Dutch in De Westereen

21 juni in het gemeentehuis te Dokkum

De toegang voor deze avonden is gratis, aanmelden is niet nodig. Aanvang is om 19.30 uur en aanmelden is niet noodzakelijk.