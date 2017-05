Start uitbreiding bedrijventerrein Betterwird

Publicatie: wo 17 mei 2017 20.30 uur

DOKKUM -

Woensdagmiddag is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de tweede uitbreidingsfase van bedrijventerrein Betterwird in Dokkum. De wethouders Pieter Braaksma en Albert van der Ploeg plaatsten symbolisch een rioleringsbuis.

De eerste uitbreidingsfase aan de noordzijde van het bedrijventerrein is in 2014 gerealiseerd. Doordat de vraag naar bedrijfskavels in Dokkum blijft groeien, onder andere als gevolg van de aanleg van de Centrale As, wordt nu de tweede uitbreidingsfase opgestart. Begin mei is aannemer Daniël Pijnacker uit Kollum begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Door deze uitbreiding komt er 6 hectare nieuw bedrijventerrein beschikbaar. Hiervan wordt 1,5 hectare geschikt voor watergebonden bedrijven door de aanleg van een insteekhaven vanaf de Dokkumer Ee.

Betterwird is een modern gemengd bedrijventerrein met een totale oppervlakte van 75 hectare. Op het terrein zijn hoofdzakelijk bedrijven te vinden uit de sectoren industrie, vervoer en handel. Onder andere Fortuin Suikerwerken, de Dokkumer Vlaggencentrale en Probosign (Friese onderneming van het jaar) zijn op Betterwird gevestigd.

