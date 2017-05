Echtpaar Veenstra-Loonstra 60 jaar getrouwd

BUITENPOST - Burgemeester Gerben Gerbrandy bracht dinsdag een bezoek aan het echtpaar Veenstra in Buitenpost. Het echtpaar is op deze dag 60 jaar getrouwd en zal dit op een later moment met een feest vieren.

De heer Wobbe Veenstra (12-11-1932) en mevrouw Hiltje Veenstra-Loonstra (06-01-1935) trouwden op 16 mei 1957 in de gemeente Achtkarspelen. Het echtpaar heeft zes kinderen, zeventien kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen.

De heer Veenstra is geboren in Augustinusga. Op twee jarige leeftijd verhuisde hij naar Surhuizum. Na hun huwelijk zijn de heer en mevrouw Veenstra in het ouderlijk huis van de heer Veenstra in Surhuizum blijven wonen. Drie jaar geleden zijn ze verhuisd naar Buitenpost, waar het hen prima bevalt. Meneer Veenstra was eerst een keuterboertje, na het starten van hun gezin is hij in de betonfabriek gaan werken. Later heeft hij nog tot zijn zestigste bij PEB gewerkt. Meneer Veenstra houdt van tuinieren, maar doet dit niet meer actief.

Mevrouw Veenstra-Loonstra is geboren in Augustinusga. Tijdens hun huwelijk droeg zij zorg voor het huishouden en het gezin. Mevrouw Veenstra-Loonstra mag graag lezen en was vroeger lid van de vrouwenbond. Het echtpaar Veenstra woont nog zelfstandig. Meneer loopt achter een rollater, maar beide verkeren in een redelijke goede gezondheid. Het motto van het echtpaar Veenstra is: “Het leven is één grote hobby”.