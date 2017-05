Asfalt-transplantatie op Lauwersmeerdijk

LAUWERSOOG - Wetterskip Fryslân start donderdag met een onderzoek naar de reststerkte van het asfalt van de Lauwersmeerdijk. Tien stroken asfalt worden getransplanteerd voor wetenschappelijk onderzoek bij Deltares in Delft. Dit biedt een kans om de toetscriteria van asfaltbekleding te beoordelen en te verbeteren. Mogelijk kunnen Nederlandse dijkversterkingen hierdoor in de toekomst goedkoper uitpakken. De resultaten van het onderzoek zijn eind september bekend.

Het waterschap transplanteert tien stroken asfalt van acht meter lang en een halve meter breed uit de Lauwersmeerdijk. Deze dijk voldoet niet meer aan de landelijke veiligheidseisen en moet worden versterkt. De stroken worden uit de dijk gezaagd en met een stalen plaat eruit getild. Dit bleek na diverse proeven de beste methode te zijn.

Golfproeven

De sterkte van de afgekeurde asfaltstroken wordt in de zomer getest in de Deltagoot van Deltares. De Lauwersmeerdijk wordt hier op schaal nagebouwd. Met grote golven wordt het bezwijkproces van het asfalt gesimuleerd en gemonitord. Dit levert nieuwe inzichten en kennis op voor dijkverbeteringen in Nederland.

Slimmer en efficiënter

Het onderzoek is nodig om toekomstige dijkverbeteringen slimmer en efficiënter uit te voeren en zo betaalbaar te houden. Nederland staat namelijk voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Dat lukt alleen met een nieuwe kijk op dijkverbetering. De kosten van het onderzoek bedragen 2,6 miljoen euro en worden 100% vergoed door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.