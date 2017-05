Open dag Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWâLD - It Fryske Gea en Nationaal Park De Alde Feanen organiseren op zondag 21 mei een open dag in en om het bezoekerscentrum aan de Koaidyk 8a te Earnewâld. Er zijn van 12.00 tot 16.00 uur allerlei activiteiten voor jong en oud: broodjes bakken bij een kampvuur, knutselen, waterballen lopen, wandklimmen en lekker actief bezig zijn. Maar ook zijn er vaarexcursies, verschillende demonstraties etc. Genoeg leuks voor een geslaagde middag voor het hele gezin!



Er-op-uit in Nationaal Park De Alde Feanen

Wist u dat het bezoekerscentrum 'De Wiidpleats' dé toegangspoort is tot een grandioos natuurgebied? Tijdens deze speciale open dag kunt u het zelf zien en ontdekken. Zo krijgen bezoekers van de open dag een voorproefje van al het moois dat er in de Alde Feanen groeit en leeft. U kunt een vaartocht maken in de open pramen of aan boord van de stille excursieboot 'De Blaustirns' van It Fryske Gea.



Beleef het bezoekerscentrum

Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten plaats: van de verkoop van streekproducten tot diverse demonstraties zoals eendenkorfvlechten, visroken en rietsnijden. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen bij de imker en zijn bijen. Voor de jeugd zijn er jeugdexcursies en is de speciale klim- en klauterbaan ideaal. Hier kunnen ze maar raak klimmen in de klimtoren en schieten met de reuzenkatapult. Aan de knutseltafel daarentegen kan in alle rust een speciaal aandenken worden gemaakt of worden geleerd hoe je van bijenwas een kaars maakt! En er zijn waterballen waarmee over water kan worden gelopen zonder nat te worden. De open middag staat in het teken van het hele (jong en oud) gezin. Daarom is er voor de kleintjes t/m 6 jaar een 'ontdekpad', 'buikglijden' en een speciale speurtocht.



Kom op tijd!

In verband met de te verwachten grote belangstelling wordt voor de vaartochten, de jeugdexcursies en de survivalbaan met een kaartjessysteem gewerkt. Wees dus op tijd aanwezig om kaartjes te halen voor de activiteit waaraan u wilt deelnemen. Deelname aan de activiteiten is gratis, met uitzondering van de vaarexcursies en het kaarsen maken waar een kleine bijdrage voor wordt gevraagd.



