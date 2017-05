Nieuwbouw school in Augustinusga afgekeurd

Publicatie: di 16 mei 2017 21.16 uur

AUGUSTINUSGA - Het college van B&W van de gemeente Achtkarspelen heeft de aanvraag voor de bouw van een nieuwe basisschool De Twa-Ikker in Augustinusga afgekeurd. De aanvraag werd gedaan door de koepelorganisatie Noventa. De gemeente denkt dat het beter is om het bestaande gebouw te gaan verbouwen. Van nieuwbouw zal dus geen sprake zijn.

Volgens het college van B&W is het bestaande schoolgebouw groot genoeg en is de locatie van het gebouw prima. Verder zou nieuwbouw een mogelijke combinatie met andere basisscholen uit Surhuizum en Augustinusga op slot zet. Het voorstel van college zal in juni worden besproken in de gemeenteraad.