Celstraf voor inbraken Burgum, Oudega, Readtsjerk

Publicatie: di 16 mei 2017 16.00 uur

LEEUWARDEN - Twee inbrekers die actief zijn geweest in Friesland, Drenthe en Groningen zijn dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Een 21-jarige inwoner van Almere kreeg drie jaar cel. Een leeftijdgenoot, die momenteel geen vaste woonplaats heeft, werd veroordeeld twee jaar cel. Het tweetal heeft in de zomer van vorig jaar een lange reeks woninginbraken gepleegd.

Eind juli vorig jaar stalen ze uit een woning aan de Van der Ploegstrjitte in Burgum sieraden, kleding, elektronica en geld. Diezelfde nacht braken ze in bij een woning aan de Tussendijken in Burgum. Hier maakten ze sieraden, een mediaspeler en een fotocamera buit. De volgende nacht sloegen ze toe bij een woning aan de Boskwei in Readtsjerk. Diezelfde nacht stalen ze uit een woning in Jelsum horloges en medailles.

In de nacht van 2 augustus dook het tweetal op in Oudega (Sm.). Uit een woning aan de Achterwei werd geld gestolen. Het duo pleegde verder inbraken in Goes, Leek en het Drentse Grolloo. In die plaats maakten ze bij een inbraak in supermarkt een partij rookwaar buit. Eveneens in augustus pleegden ze inbraken in Marum en Hattem. De rechtbank rekende het de inbrekers extra zwaar aan dat ze veel schade hebben veroorzaakt. De Almeerder had bij zijn aanhouding, op 26 augustus in Hattem, agenten beledigd en uitgescholden.