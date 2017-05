Geen celstraf voor steekpartij in kringloopwinkel

Publicatie: di 16 mei 2017 14.50 uur

LEEUWARDEN - De 58-jarige Wolvegaster die op 4 november vorig jaar in een kringloopwinkel aan de Zuidkade in Drachten een andere man met een mes in de arm stak, heeft zich volgens de rechtbank in Leeuwarden niet schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Dit in tegenstelling tot de officier van justitie, die twee weken geleden 24 maanden cel eiste, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

De rechtbank veroordeelde de Oosterwoldiger dinsdag tot een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest -101 dagen- plus 139 dagen voorwaardelijk. Door de andere man met een mes in de bovenarm te steken heeft de Oosterwoldiger zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan mishandeling. Het slachtoffer was de broer van de ex-vriendin van de Oosterwoldiger.

Die was naar de kringloopwinkel gegaan om zijn spullen op te halen. Hij en de broer van de ex kregen woorden. Volgens de Oosterwoldiger viel de broer hem aan met een scherpe beitel. Hij zou tijdens de schermutseling de beitel hebben afgepakt. De man werd een paar dagen later opgepakt. Hij krijgt een behandeling om zijn agressie in toom te houden en hij moet een schadevergoeding van 889 euro aan het slachtoffer betalen.