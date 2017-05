Molen Munnekezijl weer klaar na restauratie

Publicatie: di 16 mei 2017 12.00 uur

MUNNEKEZIJL - De molen Rust Roest van Munnekezijl is weer klaar na een restauratie van bijna een jaar. Op 26 mei vorig jaar ging de restauratie van start met het demonteren van het wiekenkruis en het naar beneden halen van de kap. Bijna een jaar lang is er gewerkt aan het restaureren en weer maalvaardig maken van de molen.

De Molenmakers uit Tzummarum hebben de klus geklaard. Zo zijn onder andere de door roest aangetaste stalen roeden vervangen, inclusief hun houten hekwerk, is de bediening van de remkleppen weer op historische wijze aangebracht en is de kap hersteld. Ook zijn de staartbalk en de korte spruit vervangen en het rietdek vernieuwd. Daarnaast is ook de mechanische maalstoel met aandrijving gereviseerd, zodat de molen ook zonder wind het graan kan malen, aangedreven door de Samofa-motor.

Zaterdag 20 mei om 10 uur wordt de molen officieel heropend. De heer Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, zal de molen, na bijna een jaar stilstand, weer in het werk zetten. Aansluitend zijn er voor geïnteresseerden rondleidingen door deze schitterende korenmolen uit 1856.