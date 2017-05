Verdachte: 'Zo komt het niet goed'

Publicatie: ma 15 mei 2017 20.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Twijzelerheide (41) liep in maar liefst drie verschillende proeftijden toen hij eind vorig jaar en begin dit jaar herhaaldelijk in de fout ging. Dat had alles te maken met de geestelijke gesteldheid van de man, zo bleek maandag tijdens de rechtszaak. Hij had op 20 december vorig jaar een fietsenhandelaar in De Westereen opgelicht, door zich voor te doen als een bonafide verkoper.

De Twijzelerheidster gaf een valse naam en een vals adres op en ging er met de fiets vandoor. De fiets had hij aan iemand anders gegeven om een openstaande schuld te voldoen. In dezelfde week had hij in zijn woonplaats een rijwiel gestolen. De man kampt met psychische problemen. In een psychose heeft hij in maart van dit jaar in een opvanghuis in Engwierum allerlei spullen vernield. Hij wist er niets meer van.

Hij wist nog wel dat hij in februari de iPhone van zijn zus had gestolen. Hij had het gedaan in opdracht van iemand anders. De man wil graag naar een kliniek om een behandeling te ondergaan. 'Zo komt het niet goed', zei de Twijzelerheidster. Hij kreeg voor alle feiten bij elkaar een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. De voorwaardelijke straffen -drie keer twee weken- blijven staan. Hij komt onder toezicht van de reclassering en hij krijgt de gewenste behandeling.