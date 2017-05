BMW schiet van de weg op Rijksstraatweg

Publicatie: zo 14 mei 2017 22.48 uur

NOARDBURGUM - Een BMW met vier inzittenden is zondag rond 22.00 uur van de weg geschoten op de Rijksstraatweg (N355) bij Noardburgum. De auto reed vanaf Noardburgum richting Zwartkruis en raakte na de afslag met de Zomerweg in een slip. Het voertuig kwam vervolgens in de sloot aan de andere kant van de weg tot stilstand.

Twee mannen en een meisje wisten uit het voertuig te komen terwijl een vierde man op de achterbank bekneld zat. Een omstander die vanaf het waterpark Zwartkruis de klap hoorde, is ter plaatse gegaan om hulp te verlenen. Hij trof de drie inzittenden aan in het weiland aan de overkant van de sloot. Hij heeft samen met hulpverleners de laatste inzittende uit de auto van de achterbank getrokken. De ter plaatse gekomen brandweer uit Burgum hoefde niet meer in actie te komen.

Er kwamen drie ambulances ter plaatse en uiteindelijk is één man per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijke bestuurder is door de politie aangehouden op verdenking van het gebruik / bezit van GHB. De verkeers ongevallen analyse van de poltie is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval. Een berger heeft rond middernacht het voertuig uit de sloot getakeld en afgevoerd. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk maar de politie vermoedt dat een hoge snelheide mede debet was aan het ongeval.

