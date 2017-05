Dronken Amsterdammer (23) bekneld in auto

Publicatie: zo 14 mei 2017 13.30 uur

MARUM - Een 23-jarige automobilist uit Amsterdam ramde zondagochtend een verkeersbord op de A7 bij Marum. De man kwam bekneld te zitten in zijn Audi omdat de constructie van het verkeersbord op de auto was gevallen. De man zat bekneld in zijn voertuig.

Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Door de grote schade wilden de deuren niet meer open. De bestuurder is uiteindelijk via het opengereten dak uit de auto gekomen. De man kwam met de schrik vrij en hoefde niet mee met een ambulance. De politie nam de man wel mee naar bureau in Leek. Hij had gedronken. Hij blies 775 ugl en zijn rijbewijs werd ingevorderd.